В МЧС РФ рассказали о ходе спасательных работ на шахте в Кузбассе

Жертвами катастрофы на кузбасской шахте «Листвяжная» стали 51 человек, в том числе пять спасателей. О ходе спасательных работ на месте аварии рассказал врио руководителя МЧС России Александр Чуприян, слова которого передает RTVI.
Отвечая на вопрос, какие задачи перед спасателями стоят сейчас, Александр Чуприян сказал: «Сейчас все отделения вышли. Они брали пробы, проводили работы по минимизации поступления воздуха в шахту для понижения содержания воздуха в загазованной среде. Это делается для того, чтобы там не произошло больше взрывов. Если метана больше 20 процентов, он уже не взрывается. Поэтому мы заинтересованы в этом [в повышении концентрации метана]». Он также добавил, что спасатели хотят «пробуриться на глубину до 500 метров, попасть в выработку и тем самым снизить температуру и запустить туда азот или инертную пену».
Напомним, вчера сообщалось о 52 погибших в результате аварии на шахте, но позже стало известно, что один из спасателей, Александр Заковряшин, выжил и сумел выбраться. Александр Чуприян отметил, что Заковряшин провел под землей около суток. Сейчас спасатель под наблюдением врачей, у него переохлаждение и отравление CO.
Фото: ТАСС