Ветер в Беларуси утихнет только к концу дня. Такой информацией поделились в МЧС.
– В некоторых населенных пунктах зафиксированы случаи повреждения конструкций вследствие падения деревьев. В Минске работниками МЧС в четырех случаях была оказана помощь по распиловке упавших деревьев на проезжую часть и автомобили, – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что ветер в стране утихнет только к концу дня.
– Если вы видите, что кому-то угрожает опасность, набирайте номер телефона МЧС 101 или 112. И, конечно же, держитесь вдали от неустойчивых конструкций, линий электропередачи, деревьев. Берегите себя, – обратили внимание в МЧС.
Фото: МЧС
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В МЧС рассказали, когда утихнет ветер
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