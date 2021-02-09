В социальных сетях появились сообщения о «телефонограмме МЧС», в которой рекомендуют запасаться продуктами на неделю из-за погодных условий.
– Объясняю: когда (и если) Гидромет выпишет предупреждение, то только тогда (в зависимости от их прогноза) и будут даваться рекомендации от МЧС, – написали в Twitter-аккаунте Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, в Беларуси на 9 февраля объявлен оранжевый уровень опасности. Днем по восточной части страны ожидается сильный снег. На большей части территории республики – метель, на дорогах – снежные заносы. По северо-восточной половине страны ожидается усиление ветра порывами 15–20 м/с.
В Минске 9 февраля временами сильные снегопады, возможна метель, на дорогах снежные заносы и усиление ветра порывами 15–20 м/с.
Фото: БЕЛТА
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В МЧС прокомментировали сообщения в соцсетях о необходимости запасаться продуктами на фоне непогоды
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