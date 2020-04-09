Причиной взрыва в бизнес-центре "Панорама" в Москве стала разгерметизация кислородного баллона, проинформировали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Разгерметизация кислородного баллона произошла во время проведения ремонтных работ, уточнили в ведомстве.
Взрыв в здании бизнес-центра в центре российской столицы прогремел сегодня примерно в 13.39. По предварительной информации, очаг находился в помещении бойлерной.
После взрыва начался пожар на площади пять квадратных метров — его потушили. Выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки. Однако несущие конструкции здания бизнес-центра не повреждены.
Фото: ТАСС
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Названа причина взрыва в бизнес-центре в Москве
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