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В МЧС напомнили правила поведения на воде

Жаркое лето – хороший повод искупаться в прохладном водоеме. Однако обычный поход на озеро или речку нередко заканчивается трагедией. Главная причина несчастных случаев заключается в несоблюдении правил поведения на воде. Об основных напомнили в МЧС.


Для отдыха на берегу существуют специально оборудованные места, поэтому отдыхать лучше там. Купаться стоит недалеко от людей и спасателей. После длительного пребывания на солнце нельзя резко погружаться в воду, может произойти остановка дыхания. Поэтому входить в водоем стоит постепенно, обтираясь при этом прохладной водой. Находиться в водоеме следует не более 15 минут, иначе при переохлаждении могут возникнуть судороги.

– Если в воде схватила судорога, то постарайтесь максимально успокоиться. Не поддавайтесь панике, развернитесь к берегу. Любой человек при помощи рук и рабочей ноги может достаточно долго находиться на поверхности. Главное, не подныривайте, как можно дольше держите в себе на вдохе воздух, интенсивными движениями старайтесь продвигаться к берегу, – рассказал водолазный специалист Евгений Микульский.

В МЧС также напомнили, что заходить далеко в воду в незнакомых местах очень опасно. Там могут быть течения, водовороты или резкие перепады глубины. Нельзя нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с мостов и обрывов. Человек может удариться головой о строительные конструкции или каменистое дно, в результате чего сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

– Не допускайте грубых игр на воде. Помните, что вероятность оступиться, упасть, захлебнуться в этом случае увеличивается. Также нельзя подавать ложные сигналы о помощи, иначе в случае реальной опасности ваш призыв могут расценить как очередной розыгрыш, – обратил внимание старший инспектор республиканского центра пропаганды МЧС Владимир Иванов.

Запрещено плавать на надувных матрасах, поскольку ветром или течением их может отнести далеко от берега. Кроме того, такие изделия могут легко повредиться. Нельзя заплывать в места, где передвигаются катера, гидроциклы или баржи. Всегда есть риск получить травму при столкновении с моторным плавательным средством. Крайне опасно купаться во время грозы и в штормовую погоду, ведь молния, попавшая в воду, поражает все вокруг в радиусе около 100 метров.

– Когда человек тонет, ему очень страшно. Он борется за свою жизнь и готов хвататься за любую опору. Он, например, может взять спасающего за голову или шею, ударить нечаянно в живот или лицо. Прежде чем спасать человека, зовите на помощь. Профессиональные спасатели умеют быстро и правильно доставать людей из воды, – сказал Владимир Иванов.
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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