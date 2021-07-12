В МЧС напомнили правила поведения на воде

Для отдыха на берегу существуют специально оборудованные места, поэтому отдыхать лучше там. Купаться стоит недалеко от людей и спасателей. После длительного пребывания на солнце нельзя резко погружаться в воду, может произойти остановка дыхания. Поэтому входить в водоем стоит постепенно, обтираясь при этом прохладной водой. Находиться в водоеме следует не более 15 минут, иначе при переохлаждении могут возникнуть судороги.– рассказалВ МЧС также напомнили, что заходить далеко в воду в незнакомых местах очень опасно. Там могут быть течения, водовороты или резкие перепады глубины. Нельзя нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с мостов и обрывов. Человек может удариться головой о строительные конструкции или каменистое дно, в результате чего сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.обратил вниманиеЗапрещено плавать на надувных матрасах, поскольку ветром или течением их может отнести далеко от берега. Кроме того, такие изделия могут легко повредиться. Нельзя заплывать в места, где передвигаются катера, гидроциклы или баржи. Всегда есть риск получить травму при столкновении с моторным плавательным средством. Крайне опасно купаться во время грозы и в штормовую погоду, ведь молния, попавшая в воду, поражает все вокруг в радиусе около 100 метров.сказал Владимир Иванов.