В МЧС напомнили грибникам о правилах безопасности в лесу

Об основных правилах безопасности в лесу сотрудники МЧС напомнили в ролике, который размещен на официальном сайте ведомства.
– Даже если вы собираетесь в однодневный поход, с собой необходимо взять компас, который поможет безошибочно ориентироваться в чаще, а также заряженный телефон, внешний аккумулятор, нож, спички или зажигалку на случай, если придется заночевать в лесу. Кроме того, важен запас воды и еды, фонарик, который поможет ориентироваться в темноте, – рассказали в МЧС.
Спасатели посоветовали взять в лес зонт, свисток, спрей от насекомых, минимальный запас медикаментов и непродуваемую одежду с длинным рукавом.
– Перед тем как зайти в лес, обработайте открытые части тела средствами от клещей и комаров. Не забудьте сообщить близким о предполагаемом маршруте и времени возвращения. Одеваться лучше ярко. Пока не углубились в чащу, зафиксируйте, с какой стороны выход, – отметили в МЧС.
Спасатели посоветовали при сборе грибов замечать что-нибудь необычное и запоминающееся, например, поваленные деревья. По ним гораздо легче найти выход.
– Также рекомендуем двигаться по тропинкам и просекам, только на время сходить с них вправо и влево. Постарайтесь не заходить в самую чащу. Если видите, что лес густеет, лучше возвращайтесь. Остерегайтесь звериных троп, над которыми смыкаются ветви на уровне груди, – обратили внимание в ведомстве.