В МЧС напомнили грибникам о правилах безопасности в лесу

– рассказали в МЧС.Спасатели посоветовали взять в лес зонт, свисток, спрей от насекомых, минимальный запас медикаментов и непродуваемую одежду с длинным рукавом.– отметили в МЧС.Спасатели посоветовали при сборе грибов замечать что-нибудь необычное и запоминающееся, например, поваленные деревья. По ним гораздо легче найти выход.обратили внимание в ведомстве.