В матче чемпионата Франции по футболу «Лион» отправил пять безответных мячей в ворота «Сент-Этьена»

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Гости имели колоссальное преимущество, превзошли оппонента по всем основным статистическим показателям (процент владения мячом – 60 на 40, удары – 19:3, в створ ворот – 12:0, угловые – 8:1) и добились полностью закономерной виктории.По голевому дублю в этой игре оформили Тино Кадевере (16-я, 68-я минуты) и Марсело Фильо (36, 59), а еще один мяч был записан на счет игрока «зеленых» Дени Буанга (82).Остальные матчи этого тура, сыгранные 22–24 января, принесли такие результаты: ПСЖ – «Монпелье» – 4:0, «Ланс» – «Ницца» – 0:1, «Монако» – «Марсель» – 3:1, «Бордо» – «Анже» – 2:1, «Реймс» – «Брест» – 1:0, «Мец» – «Нант» – 2:0, «Дижон» – «Страсбур» – 1:1, «Ренн» – «Лилль» – 0:1. Поединок между «Нимом» и «Лорьяном», изначально запланированный на 24 января, перенесли на неопределенной срок из-за вспышки COVID-19 в клубе из Бретани.Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет ПСЖ, имеющий 45 очков. Вслед за парижанами в группе лидеров идут «Лилль» (45), «Лион» (43), «Монако» (39), «Ренн» (36), «Марсель» (32), «Бордо» (32), «Мец» (31) и «Ланс» (31).В списке бомбардиров лидирует Килиан Мбаппе (ПСЖ), который отличился 14 раз.