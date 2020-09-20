В матче чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» потерпел неожиданное поражение от «Славии»

На стадионе «Юность» в Мозыре завершился заключительный матч 24-го тура чемпионата страны по футболу. Местная «Славия» нанесла поражение солигорскому «Шахтеру» – 1:0. Таким образом, по итогам тура «горняки», ведущие борьбу за чемпионство, отпустили БАТЭ в таблице на три очка.
Так уж получилось, что на данный момент «Славия» идет недалеко от зоны вылета. Но игру команда из Мозыря в этом сезоне зачастую показывает весьма симпатичную. И неожиданные результаты, кстати, ранее тоже в ее активе были. В частности, можно вспомнить, что она дважды отняла очки у БАТЭ (2:1, 1:1), а еще по одному разу – у брестского «Динамо» (2:1) и «Торпедо-БелАЗа» (0:0). «Шахтер» в поединке первого круга тоже столкнулся с определенными проблемами, но полешуков обыграл (2:0). А вот сделать то же самое сегодня не смог. Более того – даже ничьей гости не добились.
«Славия» сделала главную ставку на оборону. Но и сама не забывала искать счастья у чужих ворот. И на 81-й минуте реализовала один из своих моментов впереди. Мяч в сетку рикошетом от штанги отправил Ислам Тлупов, воспользовавшийся классной проникающей передачей Александра Котлярова.
«Шахтер», конечно, предпринимал отчаянные попытки хотя бы спасти ничью. Но так ни разу и не взломал оборонительные порядки «Славии».
Поражение особенно неприятно для «горняков» в свете того, что БАТЭ, с которым перед этим туром «Шахтер» делил лидерство, свой матч против «Слуцка» выиграл (3:1).
Кроме того, в рамках турах были сыграны еще шесть встреч. «Рух» разгромил «Смолевичи» – 6:0. «Неман» сломил сопротивление «Минска» – 2:0. «Витебск» и «Белшина» поделили очки – 1:1. Брестское «Динамо» победило РЦОР-БГУ – 2:1. «Торпедо-БелАЗ» взяло верх над «Городеей» – 3:1. А «Ислочь» продлила свою победную серию до шести матчей, переиграв минское «Динамо» – 2:1.
Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. БАТЭ – 49 очков (24 матча). 2. «Шахтер» – 46 (24). 3. «Неман» – 44 (24). 4. «Торпедо-БелАЗ» – 41 (24). 5. «Ислочь» – 41 (24). 6. «Рух» – 36 (24). 7. «Динамо» (Брест) – 35 (22). 8. РЦОР-БГУ – 34 (23). 9. «Динамо» (Минск) – 33 (23). 10. «Витебск» – 31 (24). 11. «Славия» – 27 (22). 12. «Минск» – 25 (22). 13. «Слуцк» – 21 (22). 14. «Городея» – 20 (24). 15. «Белшина» – 20 (24). 16. «Смолевичи» – 14 (22).
В споре бомбардиров лидуруют Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ / «Шахтер») и Максим Скавыш (БАТЭ), забившие по 13 мячей.
Матчи следующего тура запланированы на 26–28 сентября. Сыграют РЦОР-БГУ – «Ислочь», «Городея» – «Славия», «Торпедо-БелАЗ» – «Неман», «Рух» – «Слуцк», «Белшина» – «Шахтер», «Динамо» (Минск) – «Витебск», БАТЭ – «Динамо» (Брест) и «Минск» – «Смолевичи». Центральный поединок тура, безусловно, состоится в Борисове, где схлестнутся действующие вице-чемпион и чемпион.
Фото: vk.com/fcshakhterby
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В матче чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» потерпел неожиданное поражение от «Славии»
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