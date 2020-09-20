Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.04
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В матче чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» потерпел неожиданное поражение от «Славии»

В матче чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» потерпел неожиданное поражение от «Славии»

На стадионе «Юность» в Мозыре завершился заключительный матч 24-го тура чемпионата страны по футболу. Местная «Славия» нанесла поражение солигорскому «Шахтеру» – 1:0. Таким образом, по итогам тура «горняки», ведущие борьбу за чемпионство, отпустили БАТЭ в таблице на три очка.


Так уж получилось, что на данный момент «Славия» идет недалеко от зоны вылета. Но игру команда из Мозыря в этом сезоне зачастую показывает весьма симпатичную. И неожиданные результаты, кстати, ранее тоже в ее активе были. В частности, можно вспомнить, что она дважды отняла очки у БАТЭ (2:1, 1:1), а еще по одному разу – у брестского «Динамо» (2:1) и «Торпедо-БелАЗа» (0:0). «Шахтер» в поединке первого круга тоже столкнулся с определенными проблемами, но полешуков обыграл (2:0). А вот сделать то же самое сегодня не смог. Более того – даже ничьей гости не добились.

«Славия» сделала главную ставку на оборону. Но и сама не забывала искать счастья у чужих ворот. И на 81-й минуте реализовала один из своих моментов впереди. Мяч в сетку рикошетом от штанги отправил Ислам Тлупов, воспользовавшийся классной проникающей передачей Александра Котлярова. 

«Шахтер», конечно, предпринимал отчаянные попытки хотя бы спасти ничью. Но так ни разу и не взломал оборонительные порядки «Славии». 





БАТЭ одержал волевую победу над «Слуцком» и единолично возглавил таблицу ЧБ по футболу

Читайте также

БАТЭ одержал волевую победу над «Слуцком» и единолично возглавил таблицу ЧБ по футболу
Поражение особенно неприятно для «горняков» в свете того, что БАТЭ, с которым перед этим туром «Шахтер» делил лидерство, свой матч против «Слуцка» выиграл (3:1).

Кроме того, в рамках турах были сыграны еще шесть встреч. «Рух» разгромил «Смолевичи» – 6:0. «Неман» сломил сопротивление «Минска» – 2:0. «Витебск» и «Белшина» поделили очки – 1:1. Брестское «Динамо» победило РЦОР-БГУ – 2:1. «Торпедо-БелАЗ» взяло верх над «Городеей» – 3:1. А «Ислочь» продлила свою победную серию до шести матчей, переиграв минское «Динамо» – 2:1.

Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. БАТЭ – 49 очков (24 матча). 2. «Шахтер» – 46 (24). 3. «Неман» – 44 (24). 4. «Торпедо-БелАЗ» – 41 (24). 5. «Ислочь» – 41 (24). 6. «Рух» – 36 (24). 7. «Динамо» (Брест) – 35 (22). 8. РЦОР-БГУ – 34 (23).  9. «Динамо» (Минск) – 33 (23). 10. «Витебск» – 31 (24). 11. «Славия» – 27 (22). 12. «Минск» – 25 (22). 13. «Слуцк» – 21 (22). 14. «Городея» – 20 (24). 15. «Белшина» – 20 (24). 16. «Смолевичи» – 14 (22).

В споре бомбардиров лидуруют Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ / «Шахтер») и Максим Скавыш (БАТЭ), забившие по 13 мячей.

Матчи следующего тура запланированы на 26–28 сентября. Сыграют РЦОР-БГУ – «Ислочь», «Городея» – «Славия», «Торпедо-БелАЗ» – «Неман», «Рух» – «Слуцк», «Белшина» – «Шахтер», «Динамо» (Минск) – «Витебск», БАТЭ – «Динамо» (Брест) и «Минск» – «Смолевичи». Центральный поединок тура, безусловно, состоится в Борисове, где схлестнутся действующие вице-чемпион и чемпион.

Фото: vk.com/fcshakhterby
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Полиция задержала подозреваемого в отправке яда Трампу
Китайский марсианский зонд завершил вторую орбитальную коррекцию
Так где же все-таки находится центр Европы?
Генсек ООН назвал приоритетами создание вакцины от коронавируса и борьбу за экологию
Мама из Норвегии делает рисунки про жизнь с ребенком, в которых многие узнают себя
При наводнениях на юге Франции два человека пропали без вести
Что такое фудшеринг и с чем его едят
«Ювентус» разгромил «Сампдорию» в первом матче под руководством Пирло
Многотысячная акция против COVID-ограничений прошла в Дюссельдорфе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сектанты
Четыре человека госпитализированы после ДТП в Могилевском районе
В Мостовском районе пожар уничтожил 17,5 т соломы
Дрожжа: в пандемию лесная отрасль практически не сбавила темпов развития, которые держит на протяжении последних лет
Психология — ключ к решению вопросов гражданства и миграции
Офтальмологи бьют тревогу: за прошедшие несколько десятков лет после появления умных гаджетов состояние зрения людей ухудшилось более чем на 30%
Могилевская область и Приморский край намерены наращивать товарооборот
Легко ли совмещать учебу с работой
Открыть для себя спорт «железных людей», когда тебе под 60? Почему бы и нет
Электронные ярмарки вакансий пройдут в Витебске и Оршанском районе
Бизнес лучше начинать в одиночку или добиться успехов можно только в команде?
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кочевники
Пресс-конференция о конкурсе "Учитель года Республики Беларусь" пройдет сегодня в БЕЛТА
Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
Что делать водителю, попавшему в дорожно-транспортное происшествие
Устал! Милый песик-работник восхитил сеть, уснув на рабочем месте - видео
В сети назвали самые нелепые подарки на день рождения
Не менее пяти человек погибли при нападении неизвестных в Колумбии
Запрет на скачивание приложения TikTok в США перенесен на неделю
В Германии тысячи людей вышли на митинг в поддержку беженцев в Греции
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции
Гороскоп на 22 сентября
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вредные советы от дрянных людей негодным
Семь крупных пожаров тушат на северо-востоке России
Все леса в Беларуси "оцифрованы" - Дрожжа
Работу над некоторыми дорожными картами предложено активизировать - Рапота
В районе аэропорта в Багдаде упала ракета
В Беларуси к 2025 году треть жилья планируется строить с господдержкой
Пассажирский паром сел на мель в водах Финляндии
Все станции метро в Минске работают в штатном режиме
Два человека пострадали при взрыве газа в Тюмени
В матче чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» потерпел неожиданное поражение от «Славии»
Посылка с ядом, адресованная Трампу, могла прийти из Канады
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Конфликтное Средиземноморье
В Мадриде прошли акции против новых ограничений для сдерживания коронавируса
"Аэрофлот" намерен возобновить еженедельные рейсы в Минск с 26 сентября
Московский ЦСКА победил "Уфу" в чемпионате России по футболу
Авторы
СКАНИРУЙТЕ