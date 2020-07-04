Стрельба произошла в торговом центре в городе Брейнтри, который находится в американском штате Массачусетс. По информации телекомпании ABC, в результате инцидента пострадала девушка-подросток.
По словам очевидца, всего было шесть выстрелов.
В полиции проинформировали, что в скором времени двое подозреваемых в стрельбе были обнаружены и взяты под стражу.
Причины стрельбы пока не называются. Ведется расследование.
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В Массачусетсе произошла стрельба в торговом центре
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