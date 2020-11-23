В МАРТ в январе – сентябре 2020-го поступило свыше 7,2 тысячи жалоб по поводу нарушения прав потребителей

В Министерство антимонопольного регулирования и торговли за девять месяцев с начала года поступило свыше 7,2 тысячи жалоб по поводу нарушения прав потребителей. Для сравнения, в январе –сентябре 2019-го число жалоб превысило восемь тысяч.
Несмотря на снижение числа обращений – примерно на 10 процентов, отмечается рост жалоб, рассмотренных МАРТ и исполкомами Гродненской и Могилевской областей. При этом больше всего с обращениями работали в Мингорисполкоме и в райадминистрациях города. Там рассмотрели 36 процентов от всех поступивших заявлений. 15 процентов обращений поступило в адрес исполкомов Брестской области, более 11 процентов – Могилевской.
– Структура обращений в области защиты прав потребителей на протяжении последних нескольких лет сохраняется, – отметили в пресс-службе МАРТ. – Так, обращения по вопросам нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, в том числе посредством интернет-магазинов, составляют 36 процентов от общего количества. По услугам – 64 процента.
Причем четверть обращений касается жилищно-коммунальных услуг, 13 процентов – бытовых, 26 процентов – туристических, автоперевозок, услуг связи, медицинских, финансовых и других.
Чаще всего потребители жаловались на покупку товаров ненадлежащего качества, предоставление недостоверной информации о товарах, в том числе на сайтах интернет-магазинов, невозможностью возврата товаров, приобретенных во время проведения презентаций и рекламных акций. Кроме того, судя по жалобам, интернет-магазины грешили тем, что меняли стоимость товара после заказа или отказывались отдавать покупку по заявленной первоначально цене. Онлайн-ретейлеры не торопились с возвратом денег за товар, не предоставляли право выбора формы оплаты. Помимо этого, продавцы навязывали расширенную гарантию при покупке электротехники. В числе обращений – на невозможность вернуть стоимость билетов на отмененные мероприятия, на покупку товаров в соцсетях. А также – на фишинговые, или мошеннические интернет-сайты, копии известных.
– Создание таких копий направлено на хищение средств со счетов банковских карт граждан. Те размещают объявления о продаже товаров на интернет-ресурсах. Наиболее часто мошеннические действия совершаются на торговых онлайн- площадках, когда одно физическое лицо продает бывший в употреблении товар другому. При этом мошенники, как правило, выступают в роли покупателей. Предлагают рассчитаться в безналичной форме посредством фишингового сайта. Ссылку на него обычно присылают в мессенджере и просят сообщить сведения о банковской карте, – описывают суть в МАРТ и просят быть осторожнее.
В итоге составлено 314 протоколов об административных правонарушениях в сфере защиты прав потребителей и торговли, рассказали в МАРТ. Кроме того, вынесено 313 предписаний о прекращении нарушений прав потребителей. Не обходится и без разъяснительной работы. Результат рассмотрения обращений в досудебном порядке таков: покупателям и клиентам возмещен материальный ущерб на сумму 127,4 тысячи рублей.
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В МАРТ в январе – сентябре 2020-го поступило свыше 7,2 тысячи жалоб по поводу нарушения прав потребителей
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