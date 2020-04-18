В МАРТ назвали сроки изменения цен на социально значимые товары

Согласно постановлению антимонопольного ведомства от 15 апреля 2020 года №30 "О регулировании цен на социально значимые товары" это должно произойти не позже 22 апреля, передает БЕЛТА.

Поскольку публикация и вступление в силу постановления МАРТ №30 приходится на выходные дни - 18 и 19 апреля, то цены на социально значимые товары должны изменится не позже 22 апреля, поскольку в документе содержится значительное количество товарных позиций.

В ведомстве добавили, что до приведения цен на товары в соответствие с нормами постановления №30 их рост по отношению к уровню, сложившемуся на 18 апреля, не допускается.

Постановлением МАРТ №30, которое будет действоватьт в течение 90 дней, введено госрегулирование цен на отдельные социально значимые товары. Это свежая рыба (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, колбасы вареные, сосиски, сардельки, куриные яйца, мясные и рыбные консервы, молоко сухое и коровье пастеризованное, кефир, сметана, творог, питьевая вода, мыло твердое и хозяйственное, спички.