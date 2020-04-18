Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+6 oC
USD: 2.45
EUR: 2.65
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В МАРТ назвали сроки изменения цен на социально значимые товары

В МАРТ назвали сроки изменения цен на социально значимые товары

Согласно постановлению антимонопольного ведомства от 15 апреля 2020 года №30 "О регулировании цен на социально значимые товары" это должно произойти не позже 22 апреля, передает БЕЛТА.

Поскольку публикация и вступление в силу постановления МАРТ №30 приходится на выходные дни - 18 и 19 апреля, то цены на социально значимые товары должны изменится не позже 22 апреля, поскольку в документе содержится значительное количество товарных позиций.

В ведомстве добавили, что до приведения цен на товары в соответствие с нормами постановления №30 их рост по отношению к уровню, сложившемуся на 18 апреля, не допускается.

Постановлением МАРТ №30, которое будет действоватьт в течение 90 дней, введено госрегулирование цен на отдельные социально значимые товары. Это свежая рыба (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, колбасы вареные, сосиски, сардельки, куриные яйца, мясные и рыбные консервы, молоко сухое и коровье пастеризованное, кефир, сметана, творог, питьевая вода, мыло твердое и хозяйственное, спички.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
СМИ сообщили последние данные о состоянии Надежды Бабкиной
АПК Брестчины улучшил финансовые результаты
Бензин на заправках подешевеет в Беларуси с 19 апреля
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Птицы — лучшие помощники в борьбе с вредителями
В Минздраве рассказали, что общежития для студентов-медиков работают в обычном режиме
В музее истории ВОВ хранятся три уникальных предмета фалеристики — самодельные партизанские медали
В МАРТ назвали сроки изменения цен на социально значимые товары
В поисках утраченного. Друя на старинных открытках и фотографиях
Как не потерять урожай лука
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Старик Козлодоев
Житель Мстиславля Павел Поиков никогда не покупал курток – он их шьет сам, и не только себе
Врач инфекционной больницы: «Оставайтесь дома ради нас!»
С какими глазными диагнозами справляться сложнее? В Республиканском офтальмологическом центре освоили все манипуляции, применяемые в мире
Врачи просят белорусов беречь здоровье и как можно раньше обращаться за помощью
Бизнесмен вернулся на малую родину, чтобы стать фермером
Около берегов Японии произошло землетрясение
В Бобруйске педагог придумала, как подготовить пасхальный подарок онлайн
Лететь или нет: как планировать летний отпуск
Врач о надбавках медработникам: «Спасибо, что не оставляете нас без внимания»
Елизавета II впервые попросила отметить ее день рождения без салюта
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Рупор и барабан
Авторы
СКАНИРУЙТЕ