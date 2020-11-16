В МАРТ напомнили, какую одноразовую пластиковую тару запрещается использовать и продавать общепиту с 2021 года

Согласно перечню, определенному постановлением МАРТ от 19 февраля 2020 года № 14, c нового года в общепите не должно быть одноразовых пластиковых вилок и ложек, ножей, чашек, палочек для размешивания напитков и трубочек, тарелок, упаковки для продукции общепита и пищевых продуктов – контейнеров, лотков, ланч-боксов, коррексов, банок, бутылок. Исключение составляет одноразовая пластиковая упаковка для изготовленных в столовых, кафе, ресторанах кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий, в том числе предназначенных для дальнейшей реализации. Запрет не распространяется и на одноразовые пластиковые колпачки и крышки для стаканов и других емкостей, предназначенных для упаковки продукции общепита и продуктов, отметили в МАРТ.– обратили внимание в ведомстве.Запрет коснется реализации блюд через окно самовывоза и служб доставки.Примечательно, что к одноразовой пластиковой посуде относятся изделия и предметы, полностью изготовленные из полимерных материалов. За исключением разве что природных полимеров, которые не были химически модифицированы. Ламинированные полимерными материалами или содержащие пластиковые декоративные элементы одноразовая посуда и упаковка из картона или иных экологически безопасных материалов не подпадают под действие запрета.