В Марселе произошла стрельба – погибли два человека

В городе Марсель, расположенном на юго-востоке Франции, ночью с 7 на 8 сентября произошли две перестрелки, в результате которых погибли два человека и еще два гражданина получили ранения, передает телеканал France Info.
Первый инцидент случился в 1-м округе Марселя. Трое неизвестных открыли огонь по двум другим мужчинам, в результате один человек погиб, а двое получили ранения.
Второе происшествие произошло той же ночью в 13-м округе. Там двое мужчин, находящихся в транспортном средстве, открыли огонь по двум другим. В результате один человек погиб, другой был ранен. Согласно информации телеканала, всего было произведено примерно 30 выстрелов.
Все пострадавшие направлены в медицинские учреждения.
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