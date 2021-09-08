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В Марселе произошла стрельба – погибли два человека

В городе Марсель, расположенном на юго-востоке Франции, ночью с 7 на 8 сентября произошли две перестрелки, в результате которых погибли два человека и еще два гражданина получили ранения, передает телеканал France Info.


Первый инцидент случился в 1-м округе Марселя. Трое неизвестных открыли огонь по двум другим мужчинам, в результате один человек погиб, а двое получили ранения.

Второе происшествие произошло той же ночью в 13-м округе. Там двое мужчин, находящихся в транспортном средстве, открыли огонь по двум другим. В результате один человек погиб, другой был ранен. Согласно информации телеканала, всего было произведено примерно 30 выстрелов.

Все пострадавшие направлены в медицинские учреждения.

Фото: pixabay.com
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