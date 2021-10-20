В Малоритском районе во время охоты ранен мужчина

В Малоритском районе во время коллективной загонной охоты мужчина получил ранения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную инспекцию охраны животного и растительного мира.
Это случилось 17 октября около 11:30 в охотничьих угодьях Малоритской районной организации БООР около деревни Орехово. В коллективной загонной охоте на копытных участвовали 14 человек. По предварительной информации, житель Малоритского района несколько раз выстрелил в направлении косули, ранив при этом картечью другого охотника – жителя Бреста, который находился на соседнем номере.
Пострадавшего с огнестрельным ранением в живот госпитализировали. Сейчас мужчина находится в больнице в Бресте.
По факту произошедшего проводится проверка.
Специалисты госинспекции обращают внимание на необходимость четкого соблюдения правил безопасности во время охоты. Беспечность и безответственность при обращении с оружием могут привести к серьезным последствиям. Так, правилами охоты категорически запрещено производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных или домашних животных, транспортных средств и вблизи них, стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели. Также запрещается стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 м в условиях плохой видимости, из лодки через гребцов или других охотников, применять патроны, не соответствующие охотничьему оружию, садиться в транспортное средство и выходить из него с заряженным охотничьим оружием.
Фото из архива БЕЛТА