Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным следствия, 14-летний мальчик гостил у 27-летней сестры в Малоритском районе. Вечером 5 июня он пошел гулять со своим десятилетним другом. Примерно в 18:30 часов они находились у водоема в деревне Дропеевичи. Старший мальчик решил искупаться, но развлечение закончилось трагедией – он утонул.
В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий из воды извлечено тело погибшего мальчика.
Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, а также родственники погибшего, назначены экспертные исследования для установления точной причины смерти подростка.
По данному факту Малоритским районным отделом проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В ведомстве обращаются к родителям и напоминают:
– Не нужно оставлять детей без присмотра около водоемов. Нельзя подпускать маленьких детей к открытым окнам и форточкам. Следует также ограничить им доступ к колодцам и даже ваннам. Родителей призывают прятать от детей спички, свечи, зажигалки, а также любые легковоспламеняющиеся жидкости. Важно регулярно напоминать ребенку об опасности удара током от электроприборов и учить правильно ими пользоваться. Детям должны быть недоступны химические вещества, лекарственные средства, острые, колющие и режущие предметы размещайте вне досягаемости для детей. Для двери и мебели можно использовать блокираторы, дабы избежать случайного травмирования ребенка. Нужно быть внимательными и за рулем: мальчишки и девчонки не думают об опасности, выбегая на дорогу. При перевозке малолетних обязательно используйте детские кресла и ремни безопасности, – отмечено в сообщении.
Фото: СК
Опубликовано:
3399
В Малоритском районе утонул 14-летний мальчик
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.