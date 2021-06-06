В Малоритском районе утонул 14-летний мальчик

По данным следствия, 14-летний мальчик гостил у 27-летней сестры в Малоритском районе. Вечером 5 июня он пошел гулять со своим десятилетним другом. Примерно в 18:30 часов они находились у водоема в деревне Дропеевичи. Старший мальчик решил искупаться, но развлечение закончилось трагедией – он утонул.В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий из воды извлечено тело погибшего мальчика.Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, а также родственники погибшего, назначены экспертные исследования для установления точной причины смерти подростка.По данному факту Малоритским районным отделом проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В ведомстве обращаются к родителям и напоминают:– отмечено в сообщении.Фото: СК