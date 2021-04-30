Инцидент произошел в Малоритском районе. В милицию позвонил работник предприятия агрогородка Хотислав и сообщил, что обнаружил снаряд. Он проходил мимо мехдвора и обратил внимание на боеприпас, который лежал на траве вблизи здания.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
- Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526, которые эвакуировали 25 человек, находящихся на территории организации. Территорию, где обнаружили взрывоопасный объект, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов военнослужащие не обнаружили.
По оценке специалистов, найденный артиллерийский снаряд 105 мм относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны.
УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, незамедлительно сообщайте в милицию! Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.
Опубликовано:
348
В Малоритском районе с мехдвора эвакуировали 25 человек из-за снаряда времен войны
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter