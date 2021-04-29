В Малоритском районе прошло тактико-специальное учение по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Для Малоритского района эти вопросы актуальны. Летом прошлого года некоторые населенные пункты затронул разрушительный ураган, последствия которого пришлось ликвидировать не один месяц. В эпицентре стихии оказался Великоритский сельсовет. От ее разгула пострадало 139 домовладений. Сильный ветер вырывал с корнями и ломал, словно спички, вековые деревья, раскрывал дома и хозпостройки. Возле деревни Пожежин в здании церкви перед его напором не устояли купол и звонница.Тогда обошлось без пострадавших. Впрочем, по мнению специалистов, к подобным "сюрпризам" нужно быть постоянно готовыми. Для этого и проводятся учения с участием разных служб. Цель нынешнего заключалась в оценке реальности планирования мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, совершенствовании слаженности и оперативности работы ситуационного штаба и решении других задач.По сценарию учения, тактическая обстановка сложилась следующим образом. На территории страны 29 апреля ожидались сложные погодные условия. Республиканский гидрометеоцентр объявил красный уровень опасности. В Брестской области ввели повышенный режим функционирования ГСЧС. В Малоритском районе наблюдался ветер порывами до 25 метров в секунду. Из-за порывов проводов и падения деревьев на линии электропередачи обесточенными оказались населенные пункты Олтушского и Хотиславского сельсоветов. Упавшее дерево повредило наружный газопровод. Кроме того, ураганный ветер сорвал кровлю на 60 жилых домах, завалил деревьями автодороги, затруднив движение транспорта.Перед каждой из служб, начиная от оперативной группы по ЧС при Брестском облисполкоме, областного управления МЧС и заканчивая ситуационным штабом управления ликвидацией ЧС Малоритского района, местным РОВД, центральной райбольницей были поставлены конкретные задачи и время их решения. Участники тактико-специального учения на показных точках в малоритской деревне Мельники отработали действия при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с инфекционным заболеванием сельскохозяйственных животных – птичьим гриппом, организовали работу ситуационного штаба и пункта медпомощи с развертыванием пневмокаркасного модуля на месте ЧС, ликвидировали условные аварии на линиях газоснабжения и электропередачи, выполнили другие задачи. Учение прошло четко и слаженно, а это значит, что в реальной обстановке отработанное взаимодействие пригодится.Фото Брестского областного управления МЧС