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  2. В Малорите водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии

В Малорите водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии

ДТП произошло вечером 12 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. 

Фото: СК
 
По данным следствия, мужчина, находясь за рулем автомобиля Audi, сбил 41-летнего мужчину, который передвигался по нерегулируемому переходу. В результате аварии пешеход получил множество травм, с которыми его госпитализировали. Водитель скрылся с места происшествия, а затем бросил автомобиль в лесу.

Через несколько дней правоохранители задержали виновного. Им оказался 34-летний местный житель. В ходе опроса он пояснил, что после наезда на пешехода сильно испугался и решил покинуть место ДТП, чтобы избежать ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. 

Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.
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