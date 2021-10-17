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  2. В Мали боевики напали на армейский лагерь – есть жертва

В Мали боевики напали на армейский лагерь – есть жертва

Как минимум один военнослужащий Мали убит 17 октября в центральной части страны в ходе атаки боевиков на армейский лагерь, пишет ТАСС.


В министерстве обороны Мали сообщили, что группа неизвестных напала на лагерь в Ачарана, расположенный около города Томбукту. В ведомстве привели предварительные данные по пострадавшим в результате произошедшего: один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

В министерстве заявили, что четверо нападавших были ликвидированы ответным огнем. 

Фото: pixabay.com
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