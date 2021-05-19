В Малави сожгли почти 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca с истекшим сроком годности

заявилПрепарат сожгли, несмотря на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой прививки AstraZeneca могут использоваться до трех месяцев после истечения срока их годности.Ранее Малави получила тысячи доз вакцины от Африканского союза, Индии, по программе COVAX. Часть препарата была доставлена в страну с истекающим сроком годности – до него оставалось две недели. Власти не смогли использовать весь объем AstraZeneca за такой срок, поэтому было принято решение о ликвидации части вакцин.На данный момент в Малави вакцинировано около 300 тысяч человек. Население страны – 17,5 млн. В государстве зафиксировано 34 216 случаев инфицирования коронавирусом, 1153 человека умерли.