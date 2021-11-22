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  2. В Махачкале произошел взрыв газа – один человек погиб

В Махачкале произошел взрыв газа – один человек погиб

Об этом сообщает РИА Новости

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По данным экстренных служб, четверо человек пострадали. Под завалами может находиться еще один. 

По факту взрыва проводится проверка. 

Видео: РИА Новости
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