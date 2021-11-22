Главная В Махачкале произошел взрыв газа – один человек погиб Опубликовано: 22.11.2021 17:05:53 1105 В Махачкале произошел взрыв газа – один человек погиб Об этом сообщает РИА Новости. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! По данным экстренных служб, четверо человек пострадали. Под завалами может находиться еще один. По факту взрыва проводится проверка. Видео: РИА Новости Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter происшествие Махачкала Подготовил(а): Дарья СТАРАВОЙТОВА Написать автору Версия для печати Новости и статьи