В мае на срочную военную службу отправятся более тысячи минчан

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14 мая в Минском городском сборном пункте на ул. Ангарской пройдет торжественный митинг. Новобранцев и гостей ожидает показательное выступление бойцов спецназа. Как и в предыдущие призывные кампании, будут соблюдаться все противоэпидемиологические меры, уже закуплены антисептики, перчатки, маски. В служебных помещениях, где с призывниками работают военные и медицинские специалисты, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции также соблюдаются профилактические меры.– рассказал заместитель начальника направления призыва на военную службу военного комиссариата города Минска подполковник Денис Иваненко.Военную присягу в Вооруженных Силах новобранцы примут 12 июня.