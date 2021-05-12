В столице с 14 мая начнутся плановые отправки призывников в соединения и воинские части Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, сообщает "Минск-Новости" со ссылкой на военный комиссариат Минска.
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14 мая в Минском городском сборном пункте на ул. Ангарской пройдет торжественный митинг. Новобранцев и гостей ожидает показательное выступление бойцов спецназа. Как и в предыдущие призывные кампании, будут соблюдаться все противоэпидемиологические меры, уже закуплены антисептики, перчатки, маски. В служебных помещениях, где с призывниками работают военные и медицинские специалисты, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции также соблюдаются профилактические меры.
– До 27 мая на срочную военную службу планируется призвать более 1000 минчан, – рассказал заместитель начальника направления призыва на военную службу военного комиссариата города Минска подполковник Денис Иваненко. – Некоторые отправятся в войска, будучи специалистами. Речь идет о 87 юношах, которые по направлению районных военных комиссариатов прошли этой весной подготовку в учебных организациях ДОСААФ. Специальность «радиотелеграфист» получили 12 парней, еще 76 ребят отправятся служить водителями.
Военную присягу в Вооруженных Силах новобранцы примут 12 июня.
Опубликовано:
1977
В мае на срочную военную службу отправятся более тысячи минчан
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