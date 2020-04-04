В Мадриде полуголый мужчина с мечами напал на полицейских

Вооруженный двумя мечами мужчина набросился на правоохранителей в Мадриде, сообщает Национальная полиция в Twitter.

Злоумышленник, раздетый по пояс, разгуливал по улице в районе Мораталас и при этом размахивал холодным оружием. Местные жители вызвали полицейских, однако, когда они прибыли, мужчина продолжал вести себя неадекватно и стал угрожать блюстителям порядка, при этом он утверждал, что они больны коронавирусом.

Detenido en #Madrid un individuo que, con dos catanas, intentó agredir a varios agentes mientras decía estar contagiado. #COVID19 pic.twitter.com/OSyLlJkUfw — Policía Nacional (@policia) April 3, 2020

Полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, но и это не помогло его успокоить. В итоге нарушителя спокойствия удалось задержать только с помощью микроавтобуса и легкового автомобиля, которые заблокировали его, при этом злоумышленник успел несколько раз ударить мечом по лобовым стеклам обеих машин.

Desde JUPOL nuestro RECONOCIMIENTO y TODO NUESTRO APOYO a los compañeros que han intervenido en la Calle de Hacienda de Pavones de #Moratalaz en #Madrid para detener a un individuo MUY PELIGROSO que iba armado con dos catanas, enhorabuena.#TaserYA#GACEspecialidadYa pic.twitter.com/3WYRgoHUHW — JUPOL (@JupolNacional) April 3, 2020

Издание Europa Press пишет, что мужчина якобы сам вызвал полицию и заявил, что он болен COVID-19. Кроме того, предполагается, что он страдает психическим расстройством. Во время общения с полицией мужчина постоянно кричал «Я — бог» и «Я иду убивать».