В Любушанах Березинского района затянули Коляду на дуба

По словам культработника Любушанского СДК Натальи Дубовик, обряд проводят во многих березинских деревнях – это Дулебы, Корбовское, Милостово, Хватовка. “Тянули Коляду на дуба” даже в соседних с Березинским районах – Червенском и Климовичском:Накануне хозяйки в Любушанах созвонились, каждая приготовила угощение: блины, сырники, домашние колбаски, баранки. Был на празднике и самовар с горячим чаем. На народные гулянья приходили супружескими парами, позвали и детсадовцев, которым больше всего понравилось жарить сало на костре. «Детки – наши преемники, конечно, хочется, чтобы они запомнили этот самобытный обряд, и он жил долго-долго», – подытожила Наталья Дубовик.Все культурные начинания в агрогородке поддерживает местное сельхозпредприятие и его директор Валерий Цедрик. 13 января вечером в Любушанах щедровали. Контора УП «Агро-МАЗ» встречала переодетых артистов разнообразными вкусностями и фейерверком.Фото предоставлены местными жителями