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В Любушанах Березинского района затянули Коляду на дуба

В мультимедийном проекте “Необычайные деревни” мы рассказывали про обряд  в местечке Новины Березинского района. Сельчане наряжают сноп жита, усаживают на колесо и всей деревней с песнями затаскивают на самое высокое дерево. 21 января позвонили из соседних Любушан: “Мы тоже верны народной традиции, 15 лет назад возобновили обряд наших прадедов: собираемся в этот день деревней и тянем Коляду на дуба. Только Коляда у нас другая – деревянная борона”.


По словам культработника Любушанского СДК Натальи Дубовик, обряд проводят во многих березинских деревнях – это Дулебы, Корбовское, Милостово, Хватовка. “Тянули Коляду на дуба” даже в соседних с Березинским районах – Червенском и Климовичском:

– Коляда в каждой деревне была своя: в одной – сноп, во второй – кутья, в третьей – колода с пчелами, в четвертой хлопцы “дурэлі” и затаскивали на самое высокое дерево сани. Это символично: 21 января подходили к концу святые вечера, завершались колядные забавы, наши предки от веселья переходили к делам земным – готовились к весеннему севу. В Любушанах, рассказывали старожилы, тянули деревянную борону по снегу вниз зубьями, чтобы год выдался урожайный. В агрогородке у хозяев сейчас в основном железные бороны, одна-единственная из дерева – в Доме культуры. Мы ее бережем, по снегу не тянем – везем на телеге. Или в руках несет крепкий молодой неженатый парень. Символ обряда украшаем яркими поясами ручной работы. А почему прадеды выбирали самое высокое дерево в деревне? Чтобы лен уродился длинным!


Накануне хозяйки в Любушанах созвонились, каждая приготовила угощение: блины, сырники, домашние колбаски, баранки. Был на празднике и самовар с горячим чаем. На народные гулянья приходили супружескими парами, позвали и детсадовцев, которым больше всего понравилось жарить сало на костре. «Детки – наши преемники, конечно, хочется, чтобы они запомнили этот самобытный обряд, и он жил долго-долго», – подытожила Наталья Дубовик. 


Все культурные начинания в агрогородке поддерживает местное сельхозпредприятие и его директор Валерий Цедрик. 13 января вечером в Любушанах щедровали. Контора УП «Агро-МАЗ» встречала переодетых артистов разнообразными вкусностями и фейерверком. 


Фото предоставлены местными жителями
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