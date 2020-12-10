В Любанском районе из-за прорыва трубопровода без холодного водоснабжения оставались более 760 зданий. Об этом сообщает МЧС.
Инцидент произошел утром 9 декабря на улице Советской, 114. Сотрудники МЧС получили сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм. В следствии чего без воды в городе остались четыре многоквартирных и 211 частных жилых домов, в агрогородке Сорочи Любанского района – 20 многоквартирных и 527 частных жилых домов, средняя школа и детский сад.
В 14:34 водоснабжение потребителей восстановлено.
Фото: pixabay.com
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В Любанском районе произошел прорыв трубопровода – более 760 зданий остались без воды
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