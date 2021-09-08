В Любанском районе двое пенсионеров отравились угарным газом

В Любанском районе двое пенсионеров были госпитализированы из-за отравления угарным газом. Об этом информирует Минское областное управление МЧС.
"8 сентября в 04:05 в центр оперативного управления Любанского района из медучреждения поступило сообщение о том, что с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" госпитализированы двое граждан 1947 и 1949 годов рождения, пенсионеры. Как стало известно, муж и жена находились в жилом доме в агрогородке Речень, протопили печь, легли отдохнуть, так как почувствовали общее недомогание. Около двух часов ночи семейную пару обнаружили соседи: они обратили внимание на включенный в доме свет и сразу же вызвали скорую", – сказано в сообщении ведомства.
Рассматриваемая версия – преждевременное закрытие заслонки печи. Спасатели на место происшествия не выезжали.
В МЧС напоминают, что следует быть осторожными при использовании печного отопления.
– Для топки используйте сухие дрова, не выступающие за пределы топливной камеры. Печь не должна иметь тещин, дымоход в пределах чердака нужно побелить. Не используйте для растопки легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топите 2–3 раза в день с интервалами, чтобы не допустить перекала. Одно из самых важных правил топки печи – закончить ее необходимо не позже чем за два часа до того, как отправитесь спать. Закрыть заслонку дымохода печи можно только после того, как убедитесь, что угли полностью прогорели, – напомнили спасатели.
В МЧС отметили, что особенно накануне отопительного сезона фиксируются случаи отравления угарным газом из-за преждевременного закрытия заслонки.
– Этот опасный продукт горения не имеет цвета и запаха, вред здоровью человека может нанести даже малая его концентрация. Избежать этого можно, если соблюдать рекомендации работников МЧС, – отметили в ведомстве.
Фото из архива БЕЛТА