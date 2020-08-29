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В Лясковичах проходит VI международный этнофестиваль «Зов Полесья»

В Петриковском районе полешуки сегодня собрали друзей. Десятки тысяч гостей приехали сюда из 10 стран. Их встречают 11 районов белорусского Полесья (8 из Гомельской и 3 из Брестской областей), которые представили на стилизованных подворьях достижения и колорит своей малой родины. На большой сцене поют и танцуют артисты из Беларуси, России и Украины.


В этом году Лясковичи подготовились по-особенному. Масштабная реконструкция прошла на площадке фестиваля. Возведен целый ряд объектов историко-этнографического комплекса "Музей под открытым небом". Участники и гости имеют возможность посетить мельницу, дома ткачества, рыбака, охотника, мастерскую гончара, кафе в стиле народных традиций. Лясковичи изменились, признается постоянный участник фестиваля, пасечник из Лельчицкого района Александр Клачко, который посетил все «Зовы Полесья»:

- Предлагаю всем наш полесский мед. Он чистый луговой, лесной.  В этом году площадка для праздника особая, с таким европейским шиком. А начиналось все просто на поляне, теперь здесь можно проводить крутые фестивали и масштабные концерты.




В этот раз немало мероприятий с пометкой «впервые». Среди них, в частности, выставки – ремесленников и мастеров Полесья с проведением мастер-классов, интерактивная – «Хлеб майго Палесся». Чего здесь хватает, действительно, так это песен. На любой вкус и язык.  Изюминкой концерта стали украинские исполнительницы. На сцене блистал победитель шоу «Х-фактор» фольк-группа «Лiсапетны батальён». Его руководитель Наталья Фалион не скрывают положительных эмоций:

- Нас звали на три предыдущих «Зова Полесья», но все время срывался приезд. Теперь мы здесь, поем под голубым небом Беларуси и это здорово! Очень хочу, чтобы этот праздник расширил свой формат и сюда приезжали выступать не только украинские коллективы, но и выставлялись районы нашей страны. Чтобы встречались полешуки со всего большого Полесья.




Фестиваль в Лясковичах является крупнейшим этнособытием на Полесье. Он направленный на сохранение и популяризацию этнокультур, укрепление связей между регионами, проводится в Лясковичах с 2010 года, имеет статус международного. Его организаторами являются Министерство культуры Беларуси, Гомельский и Брестский облисполкомы, Национальный парк «Припятский». Председатель Гомельского облисполком отметил, что у самого молодого в регионе фестиваля большое будущее: 

- Его успех определили три слагаемых - уникальная девственная природа, богатейшее историко-культурное наследие и аутентичные народные обряды и ремесла. Плюс трудолюбие, гостеприимный характер полешуков и их большие сердца, умеющие искренне любить и радоваться.








galkovsky@sb.by
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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