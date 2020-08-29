В Лясковичах проходит VI международный этнофестиваль «Зов Полесья»

В этом году Лясковичи подготовились по-особенному. Масштабная реконструкция прошла на площадке фестиваля. Возведен целый ряд объектов историко-этнографического комплекса "Музей под открытым небом". Участники и гости имеют возможность посетить мельницу, дома ткачества, рыбака, охотника, мастерскую гончара, кафе в стиле народных традиций. Лясковичи изменились, признается постоянный участник фестиваля,, который посетил все «Зовы Полесья»:В этот раз немало мероприятий с пометкой «впервые». Среди них, в частности, выставки – ремесленников и мастеров Полесья с проведением мастер-классов, интерактивная – «Хлеб майго Палесся». Чего здесь хватает, действительно, так это песен. На любой вкус и язык. Изюминкой концерта стали украинские исполнительницы. На сцене блистал победитель шоу «Х-фактор» фольк-группа «Лiсапетны батальён». Егоне скрывают положительных эмоций:Фестиваль в Лясковичах является крупнейшим этнособытием на Полесье. Он направленный на сохранение и популяризацию этнокультур, укрепление связей между регионами, проводится в Лясковичах с 2010 года, имеет статус международного. Его организаторами являются Министерство культуры Беларуси, Гомельский и Брестский облисполкомы, Национальный парк «Припятский». Председатель Гомельского облисполком отметил, что у самого молодого в регионе фестиваля большое будущее: