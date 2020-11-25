Сегодня в Ляховичском районе открылся Кривошинский психоневрологический дом-интернат. Объект находится в здании бывшей амбулатории Кривошинской больницы и рассчитан на 110 мест. На капремонт объекта из областного бюджета было направлено 1,5 миллиона рублей. В учреждении заменили окна и двери, электропроводку, светильники – на энергосберегающие, выполнена внутренняя отделка стен и потолков в жилых комнатах и коридорах. Отремонтирован изолятор, приемно-карантинное отделение, столовая, аптека, санитарные комнаты. В здании установлены системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Произведен частичный ремонт фасадной части здания. При полной загрузке дома-интерната уход за постояльцами будут оказывать 100 человек. Кстати, первые 17 постояльцев уже заселились.
В мероприятии приняла участие министр труда и социальной защиты Ирина Костевич:
– Задача государства и общества – оказывать поддержку уязвимым категориям населения. В каждом районе созданы территориальные центры социального обслуживания населения, однако есть люди, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении и медицинском контроле.
На сегодняшний день в Брестской области функционируют два дома-интерната общего типа – Домачевский и Леснянский, а также девять психоневрологических. Общая вместимость домов-интернатов составляет 2383 койко-места.
Фото Сергея Вороновича
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В Ляховичском районе открылся психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов
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