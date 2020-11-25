В Ляховичском районе открылся психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов

В мероприятии приняла участиеНа сегодняшний день в Брестской области функционируют два дома-интерната общего типа – Домачевский и Леснянский, а также девять психоневрологических. Общая вместимость домов-интернатов составляет 2383 койко-места.Фото Сергея Вороновича