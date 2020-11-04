Ляховичский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства смерти 24-летней жительницы Кобрина. Об этом сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Фото носит иллюстративный характер
По данным следствия, рано утром 2 ноября прохожий увидел в реке Ведьма тело человека. Мужчина незамедлительно сообщил об этом в милицию.
На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС. При помощи спасателей из реки извлекли тело молодой женщины. Во время осмотра видимых телесных повреждений обнаружено не было.
Причина и обстоятельства смерти устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По предварительной информации, 24-летняя погибшая из Кобрина приехала в Ляховичи к своему знакомому.
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В Ляховичах в реке утонула молодая женщина
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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