В Ляховичах прораб заказывал сверх нормы материалы для строящегося объекта и продавал их

В поле зрения оперативников уголовного розыска Ляховичского РОВД попал прораб. Злоупотребляя служебными полномочиями, он заказывал материалы на строящийся объект сверх необходимого объема и продавал их знакомым. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:



– В один из дней в Ляховичах внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль Opel Astra, на заднем сидении которого лежали упаковки минеральной ваты. Сопроводительных документов к грузу водитель предоставить не смог. Мужчина признался, что еще несколько таких же упаковок находятся на его участке, где он строит дом. Было установлено, что у гражданина есть 33-летний знакомый, который, являясь прорабом на одном из строящихся объектов города, заказывал материал сверх необходимого объема и предлагал его товарищу по хорошей цене. Прораб звонил покупателю и называл время, когда можно забрать вату, а также указывал количество упаковок. В течение двух дней заказчик получал упаковки минеральной ваты по несколько штук, складывал в автомобиль и перевозил себе на стройку. В первый день он забрал 26 упаковок, а во второй планировал 14, однако первый же рейс потерпел неудачу.

Похищенное изъято. Следователи дали правовую оценку действиям прораба и возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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