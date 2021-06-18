Вход на территорию фан-зоны для публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу в "Лужниках" теперь закрыт. Проход к пунктам досмотра отделен металлическими конструкциями, передает ТАСС.
Попасть на территорию спортивного комплекса "Лужники" сейчас можно через главный вход. Справа от него расположен вход в фан-зону, но теперь им воспользоваться нельзя из-за металлической ограды. На официальном сайте фан-зоны за час до начала трансляции, которая была запланирована на 15:00, сообщили, что трансляции временно приостанавливаются.
"Мы вынуждены сообщить, что с 18 июня на фоне непростой эпидемиологической обстановки и в соответствии с указом мэра Москвы № 33 от 18 июня 2021 года приостанавливает работу зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в "Лужниках", – сказано в сообщении.
Также на официальном сайте фан-зоны прекращена онлайн-регистрация на все ближайшие матчи. Страница для оформления билета с QR-кодов теперь недоступна.
Фан-зона начала свою работу на территории "Лужников" 11 июня. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. 7 матчей турнира пройдут на площадке в Санкт-Петербурге: Бельгия – Россия (12 июня), Польша – Словакия (14 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Швеция – Словакия (18 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), Швеция – Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.
Фото: ТАСС
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В "Лужниках" закрыли фан-зону Евро-2020
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