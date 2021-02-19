В Лунинце проходят историко-филологические чтения памяти Николая Анцукевича

В основе этих встреч – память о выдающемся историке и филологе своего времени. Николай Анцукевич родился в Ельске Гомельской области. В 1920-х годах он работал в Лунинце, в тот период перевел «Слово о полку Игореве» на современный язык ритмической речью, а также исследовал фольклорные особенности полесских диалектов. Сегодня молодое поколение лунинчан в рамках чтений продолжает то, что было начато в их городе столетие назад., – говорит. –Кроме того, чтения трижды становились международными, благодаря участию в их программе гостя из Вильнюса, внука известного филолога и историка – Николая Олеговича Анцукевича. А пять лет назад в чтениях впервые приняли участие земляки ученого – делегация из города Ельска Гомельской области., – говорит. –Фото предоставлено организаторами мероприятия