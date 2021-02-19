В Лунинце проходят историко-филологические чтения памяти Николая Анцукевича

Историко-филологические чтения памяти белорусского ученого Николая Анцукевича организовывают в гимназии города Лунинца уже десять лет. Юные участники конференции готовят доклады на самые разные темы – от небольших эссе по истории родного края до серьезных филологических и литературных исследований.
В основе этих встреч – память о выдающемся историке и филологе своего времени. Николай Анцукевич родился в Ельске Гомельской области. В 1920-х годах он работал в Лунинце, в тот период перевел «Слово о полку Игореве» на современный язык ритмической речью, а также исследовал фольклорные особенности полесских диалектов. Сегодня молодое поколение лунинчан в рамках чтений продолжает то, что было начато в их городе столетие назад.
–За предыдущие годы у нас прозвучало 123 работы, выступили 153 участника! На трех первых конференциях доклады отражали точные, естественнонаучные и обществоведческие дисциплины. С четвертой встречи сложились две секции – историческая и филологическая, отвечающие научным интересам самого Николая Петровича Анцукевича, которому посвящены чтения и о котором жители города хранят живую память, – говорит заместитель директора гимназии г. Лунинца по учебной работе Ирина Абраменя. – В числе докладчиков были не только дети, но и взрослые. Почетными гостями чтений становились доктор юридических наук, профессор Института национальной безопасности Сергей Трахимёнок (Минск); кандидат педагогических наук Любовь Макарова (Брест); кандидаты богословия: протоиерей Виктор Сачковский (Пинск), протодиакон Андрей Горбунов (Барановичи), наши земляки – протоиерей Сергий Крышталь и протоиерей Сергий Чиж.
Кроме того, чтения трижды становились международными, благодаря участию в их программе гостя из Вильнюса, внука известного филолога и историка – Николая Олеговича Анцукевича. А пять лет назад в чтениях впервые приняли участие земляки ученого – делегация из города Ельска Гомельской области.
– Подчеркну одну особенность наших традиционных февральских встреч. С самого начала в программе чтений привлекали внимание краеведческие темы. Они открывали для нас неизвестные страницы прошлого и настоящего нашей Беларуси. И было очень символично, что именно в день наших чтений, 9 февраля, в СМИ был опубликован Указ Президента Республики Беларусь, объявивший 2018-й Годом малой родины, – говорит журналист и писатель Татьяна Конопацкая, которая стояла у истоков чтений памяти Николая Анцукевича. – Оказалось, краеведение – это настолько увлекательно, широко и глубоко, что Год малой родины превратился в триаду! И она не заканчивается.
Фото предоставлено организаторами мероприятия
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В Лунинце проходят историко-филологические чтения памяти Николая Анцукевича
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