В Лунинце презентовали продолжение книги «Память»

Это место могло бы навсегда так и остаться просто точкой на карте, которая едва не исчезла осенью 1943-го. Мелесница, как и тысячи других белорусских деревень, была сожжена во время немецко-фашистской оккупации., - поделилась автор-составитель Татьяна Конопацкая.В издании собраны подробные сведения о жителях самой Мелесницы. В оформлении использованы уникальные фотографии из семейных архивов.К слову, автор - известный журналист и краевед Татьяна Конопацкая. В 1995 году она была составителем книги «Память. Лунинецкий район».Предыдущие книги серии посвящены железнодорожникам Лунинетчины. Это не случайно – именно железная дорога в начале ХХ века стала мощным толчком для развития района, повлияла на экономику и сформировала городскую культуру Лунинца.