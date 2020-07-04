Седьмое дополнение популярной историко-документальной хроники повествует о послевоенной жизни сожженной деревни Мелесница.
Это место могло бы навсегда так и остаться просто точкой на карте, которая едва не исчезла осенью 1943-го. Мелесница, как и тысячи других белорусских деревень, была сожжена во время немецко-фашистской оккупации.
- В книге речь идет о возрождении сожженного селения и возвращении на малую родину его жителей, которым удалось спастись в момент трагедии. В основу легли дневники хуторянина Василия Негатина. Его можно по праву называть первопроходцем лунинецкого краеведения, так как он вел записи с 1917 года. Три года назад была опубликована первая часть его воспоминаний о Мелеснице, теперь мы презентуем вторую. В седьмом дополнении книги «Лунинецкая память» дневниковые записи Василия Негатина отражают положение в мире, стране и деревне в начале 60-х и могут привлечь внимание тех, кто интересуется мемуарной литературой, - поделилась автор-составитель Татьяна Конопацкая.
В издании собраны подробные сведения о жителях самой Мелесницы. В оформлении использованы уникальные фотографии из семейных архивов.
К слову, автор - известный журналист и краевед Татьяна Конопацкая. В 1995 году она была составителем книги «Память. Лунинецкий район».
Предыдущие книги серии посвящены железнодорожникам Лунинетчины. Это не случайно – именно железная дорога в начале ХХ века стала мощным толчком для развития района, повлияла на экономику и сформировала городскую культуру Лунинца.
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В Лунинце презентовали продолжение книги «Память»
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Фото: Анна КУРАК