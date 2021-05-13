В Лунинце мужчина бросил ребенка с балкона: возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел вечером 9 мая. Из учреждения здравоохранения поступило сообщение о доставлении на излечение четырехлетнего мальчика.Было установлено, что ночью 8 мая мать оставила ребенка с 44-летним знакомым по месту его жительства, чтобы пойти в гости. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил мальчика с балкона квартиры, расположенной на втором этаже.Ребенка вблизи дома нашли соседи., – рассказали в пресс-службе СК.