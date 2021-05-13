В Лунинце пьяный мужчина бросил ребенка с балкона. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Инцидент произошел вечером 9 мая. Из учреждения здравоохранения поступило сообщение о доставлении на излечение четырехлетнего мальчика.
Было установлено, что ночью 8 мая мать оставила ребенка с 44-летним знакомым по месту его жительства, чтобы пойти в гости. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил мальчика с балкона квартиры, расположенной на втором этаже.
Ребенка вблизи дома нашли соседи.
– В ходе допроса мужчина пояснил, что был пьян и не может назвать причину своих действий. По факту случившегося проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения) УК РБ, – рассказали в пресс-службе СК.
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В Лунинце мужчина бросил ребенка с балкона: возбуждено уголовное дело
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