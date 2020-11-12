В Лунинце легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе пенсионерку. Об этом сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
ДТП произошло 11 ноября около 7:40 утра по улице 17 Сентября. 36-летняя женщина двигалась за рулем автомобиля Opel Vectra и на нерегулируемом пешеходном переходе сбила женщину. Пострадавшей оказалась 57-летняя местная жительница. От полученных травм пенсионерка скончалась в машине скорой помощи.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Следователи провели осмотр места происшествия и допросили подозреваемую. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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В Лунинце легковушка сбила пенсионерку на переходе
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