В Лунинецком районе утонула школьница

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Трагедия произошла 11 июля возле деревни Язвинки.В 16:26 спасателям от диспетчера скорой медицинской помощи поступила информация об утонувшей девочке., – сообщил sb.by начальник водолазно-спасательной службы Брестской областной организации ОСВОД Владимир Нестеров.В ОСВОДе еще раз напомнили, что основные причины гибели детей на воде – купание в необорудованных или запрещенных для купания местах или купание без сопровождения родителей или же при отсутствии контроля со стороны взрослых.