В Лунинецком районе в искусственном водоеме утонул ребенок.
Фото из архива
Трагедия произошла 11 июля возле деревни Язвинки.
В 16:26 спасателям от диспетчера скорой медицинской помощи поступила информация об утонувшей девочке.
– По предварительной информации, ребенок 2009 года рождения находился на водоеме под присмотром тети. Место не было предназначено для купания, – сообщил sb.by начальник водолазно-спасательной службы Брестской областной организации ОСВОД Владимир Нестеров.
В ОСВОДе еще раз напомнили, что основные причины гибели детей на воде – купание в необорудованных или запрещенных для купания местах или купание без сопровождения родителей или же при отсутствии контроля со стороны взрослых.
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В Лунинецком районе утонула школьница
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