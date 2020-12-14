В Лунинецком районе сельчанин трагически погиб по пути с похорон

Мужчина и женщина – жители деревни Вичин – возвращались с похорон, но до дома один из них так и не добрался.– рассказалЖенщина звала на помощь, но спасти ее супруга не удалось. Его тело спасатели достали в 30 метрах от места падения.В Брестском областном совете ОСВОД пояснили, что в тех местах очень сильное течение, глубина достигает трех метров.