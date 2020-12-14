9 декабря пожилой мужчина утонул в реке Цна в Лунинецком районе.
Мужчина и женщина – жители деревни Вичин – возвращались с похорон, но до дома один из них так и не добрался.
– Трагедия произошла днем. 66-летний сельчанин с супругой передвигались по мосту – сооружение довольно узкое, примерно метр шириной, без перил. Мужчина поскользнулся и упал в реку. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения, – рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Женщина звала на помощь, но спасти ее супруга не удалось. Его тело спасатели достали в 30 метрах от места падения.
В Брестском областном совете ОСВОД пояснили, что в тех местах очень сильное течение, глубина достигает трех метров.
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В Лунинецком районе сельчанин трагически погиб по пути с похорон
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ