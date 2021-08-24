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  2. В Лунинецком районе ищут пропавшего подростка

В Лунинецком районе ищут пропавшего подростка

В Лунинецком районе пропал тринадцатилетний Максим Хлуда. Об этом сообщается на сайте УВД Брестского облисполкома. 


Мальчик проживает в деревне  Велута. 23 августа после обеда он уехал из дома на красном велосипеде "Аист". До сих пор о местонахождении подростка ничего неизвестно. Ранее он уже уходил из дома. Имеет особенности в развитии. 

На вид пропавшему 13–14 лет, рост – 160 см, среднее телосложение, смуглое овальное лицо, короткие темно-русые волосы. Был одет в черные штаны с тремя замками типа "молния" на обоих коленях, красную футболку с белыми вставками на плечах и белым воротником. На ногах были черные галоши.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о подростке на фото, просят обращаться в местный РОВД по по телефонам (+375 29) 619-33-07 или (+375 33) 682-27-27. Либо 102. 

Фото УВД Брестского облисполкома
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