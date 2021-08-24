В Лунинецком районе ищут пропавшего подростка

Мальчик проживает в деревне Велута. 23 августа после обеда он уехал из дома на красном велосипеде "Аист". До сих пор о местонахождении подростка ничего неизвестно. Ранее он уже уходил из дома. Имеет особенности в развитии.На вид пропавшему 13–14 лет, рост – 160 см, среднее телосложение, смуглое овальное лицо, короткие темно-русые волосы. Был одет в черные штаны с тремя замками типа "молния" на обоих коленях, красную футболку с белыми вставками на плечах и белым воротником. На ногах были черные галоши.Всех, кто обладает какой-либо информацией о подростке на фото, просят обращаться в местный РОВД по по телефонам (+375 29) 619-33-07 или (+375 33) 682-27-27. Либо 102.Фото УВД Брестского облисполкома