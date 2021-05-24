В Лунинецком районе чествовали женщин, ставших лидерами в своих профессиях

Фото Брестского обкома профсоюза работников АПК

Председатель Лунинецкого райкома профсоюза работников АПК Ольга Ермоленок рассказала, что по инициативе профсозной организации аграрной отрасли участие в престижном первенстве приняли три представительницы сельхозпредприятий. Всего же за звание "Женщина-лидер" боролись восемь женщин из разных сфер.Аграрный сектор представляли ведущий специалист по идеологической работе, председатель профкома КСУП "Полесская опытная станция" Татьяна Кабариха, специалист по идеологической работе, председатель профкома КСУП "Синкевичский" Елена Войтеховская и специалист по закупкам, член профсоюзного комитета ОАО "Вульковский рассвет" Елена Коцуба. Они стали настоящими профессионалами и пользуются заслуженным авторитетом в трудовых коллективах.По решению президиума ОО "Белорусский союз женщин" все три участницы конкурса от агропромышленного комплекса вошли в состав лидеров и отмечены дипломами, а также памятными подарками.Ольга Ермоленок добавила, что женщины региона не только успешны на работе, но и являются прекрасными хранительницами семейного очага. Такие семьи поощрили в Лунинецком районе. Оксана и Василий Борисевичи, которые более 15 лет трудятся в КСУП "Хвоецкое", воспитывают троих сыновей. Мама курирует в хозяйстве кадровую службу, папа работает главным инженером. Старший сын после школы решил пойти по стопам родителей и поступил в аграрный вуз.Семья Надежды и Владимира Дудога из КСУП "Полесская опытная станция" тоже принимала теплые поздравления и памятные подарки от райкома профсоюза работников АПК. Надежда работает животноводом, Владимир – в стройбригаде. Супруги воспитывают троих детей, которым всегда уделяют максимум заботы и внимания.Заведующий отделом социально-экономической работы Брестского обкома профсоюза работников АПК Александр Барановский отметил, что женщины аграрного сектора области добиваются успеха в разных профессиях, начиная от простых специалистов и заканчивая руководителями сельхозпредприятий. Это подтверждают в том числе и первенства различных уровней, в которых они принимают активное участие.