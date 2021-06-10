В Лошице столкнулись два Volkswagen – пострадала семилетняя девочка-пассажир

По предварительной информации, водитель Volkswagen Sharan ехал по Игуменскому тракту со стороны ул. Гашкевича. Около 14:37 он был в районе перекрестка с ул. Я. Лучины. Автомобиль врезался в Volkswagen Passat, остановившийся на красный свет в третьей полосе.В результате аварии пострадала семилетняя девочка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье Volkswagen Sharan. Известно, что ребенка перевозили без детского удерживающего устройства. Пострадавшую доставили в медучреждение.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома