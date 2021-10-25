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  2. В Лос-Анджелесе автомобиль врезался в ресторан – один человек погиб

В Лос-Анджелесе автомобиль врезался в ресторан – один человек погиб

Машина протаранила вечером 24 октября здание, в котором находится ресторан, в районе Ван-Найс города Лос-Анджелес (штат Калифорния). В результате происшествия один человек погиб, пишет ТАСС.


 Автомобиль въехал в коммерческое здание (ресторан) и сбил одного посетителя внутри, к сожалению, он был обнаружен мертвым на месте происшествия. Еще у пяти человек зафиксированы не угрожающие жизни травмы, – уточнили в городской пожарной службе.

Вместе с тем местное подразделение телекомпании ABC утверждает, что транспортное средство врезалось в магазин с атрибутикой для празднования Хеллоуина. Согласно информации телекомпании, погибшей оказалась женщина.

Подозреваемый сдался полиции на месте преступления. По словам правоохранителей, ранее его уже задерживали за опасное вождение.

Фото: pixabay.com
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