В лондонском Музее науки прошла акция протеста экоактивистов

Активисты природозащитной организации "Климатическая сеть британских студентов" провели акцию протеста в лондонском Музее науки. По данным радиостанции LBC, демонстранты выразили недовольство сотрудничеством музея с крупными мировыми нефтегазовыми компаниями, пишет ТАСС.
Протестующие возмущены проведением выставки "Энергетическая революция", которая была организована при поддержке индийского конгломерата Adani group, в том числе занимающимся газовыми проектами. Накануне экоактивисты также выражали свое недовольство руководством Музея науки за партнерские проекты с англо-голландской корпорацией Royal Dutch Shell.
Согласно информации радиостанции, протестующие, развернувшие плакат "Откажитесь от спонсорства Shell", пообещали оставаться в музее всю ночь. Уточняется, что на месте событий присутствуют правоохранители, которые не осуществляли задержания.
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