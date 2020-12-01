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  2. В Лондоне призвали сопровождать все серии "Короны" предупреждением о том, что это вымысел

В Лондоне призвали сопровождать все серии "Короны" предупреждением о том, что это вымысел

Министр культуры Великобритании обратились к Netflix в связи с выходом четвертого сезона сериала «Корона». Об этом сообщает ТАСС.

Кадр из фильма

Оливер Дауден высказался по поводу того, что сюжет сериала не совсем соответствует действительности, и те зрители, которые не были свидетелями событий того периода, могут принять выдуманные факты за правду. 

Отмечается, что Дауден, направит запрос компании с просьбой не переписывать сценарий, а всего лишь добавить в начальные титры пометку о вымысле.

Соответствующее заявление Министр выпустил в связи с обеспокоенностью по поводу того, что сцены нового сезона наносят ущерб британской монархии, в частности наследнику престола, принцу Уэльскому Чарльзу.

Netflix пока никак не прокомментировал данную ситуацию.

Напомним, что сериал «Корона» рассказывает о политических битвах и любовных интригах во время правления Королевы Елизаветы II и событиях, повлиявших на ход истории во второй половине XX века. Четвертый сезон, выпущенный на стриминговой платформе 15 ноября, охватывает период между 1977 и 1990 годами, в том числе начало отношений принца Чарльза и его супруги Дианы Спенсер, их свадьбу и рождение детей, принцев Уильяма и Гарри.
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