В Лондоне перенесли слушания по экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США

Судебные слушания об экстрадиции в США российского предпринимателя Олега Тинькова перенесены. Изначально они были запланированы на 27 апреля по видеосвязи, сообщает ТАСС.

Тинькову предъявлены обвинения со стороны налоговой службы США. Его обвинили в сокрытии сведений об активах на один миллиард долларов. Якобы бизнесмен представил налоговую декларацию, содержащую заведомо ложную информацию, а также привел неверные данные в документах при отказе от американского гражданства (до 2013 года Тиньков был гражданином США).

В общей сложности по выдвинутым обвинениям в США бизнесмену грозит до шести лет тюремного заключения и штраф.

Тиньков был арестован в Лондоне и вышел под залог 20 млн фунтов (36 млн долларов).

2 апреля стало известно, что Тиньков покинул пост председателя совета директоров группы "Тинькофф". Позже он сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Предприниматель заявил, что сосредоточиться сейчас на своем здоровье, а его юридическая команда готовит защиту в суде.