В Кенсингтонском дворце отрылась выставка, посвященная стилю членов королевской семьи Великобритании и их отношениям с миром моды и известными дизайнерами.
На экспозиции под названием Royal Style in the Making представлено свадебное платье принцессы Дианы, а также наряд королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон, который она надевала в 1937 году на коронацию своего мужа, короля Георга VI. Одежду и аксессуары дополняют эскизы, образцы тканей и уникальные архивные фотографии.
Отмечается, что выставку поддержали ювелирный дом Garrard и фонд семьи Блаватник.
Экспозиция будет принимать гостей до 2 января 2022 года.
Видео: Historic Royal Palaces
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В Лондоне открылась выставка со свадебным платьем принцессы Дианы
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