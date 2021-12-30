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  2. В Лондоне королевский гвардеец сбил с ног ребенка во время марша

В Лондоне королевский гвардеец сбил с ног ребенка во время марша

Солдат британской королевской гвардии сбил ребенка и наступил ему на ногу во время дежурного марша у Лондонского Тауэра. Об этом информирует издание Independent.

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В соцсетях появилась видеозапись инцидента, на которой видно как два гвардейца совершают дежурный марш у Лондонского Тауэра, когда перед одним из них внезапно появляется ребенок. На видео слышно, как солдат крикнул мальчику, чтобы тот отошел, однако он все же не успел увернуться. В результате гвардеец сбил его, наступил на ногу и перешагнул через него, после чего спокойно продолжил марш.

Представитель армии заявил, что уже в курсе инцидента. Он также рассказал, что после случившегося гвардеец проверил состояние ребенка и убедился, что все в порядке.

Видео: independent.co.uk
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