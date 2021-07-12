После проигрыша сборной Англии в финале Евро футбольные фанаты устроили погромы. Полиция сообщила о 49 задержанных, информирует ТАСС.
Не менее 19 правоохранителей пострадали в результате действий болельщиков в день проведения финального матча чемпионата Европы по футболу, завершившегося поражением сборной Англии.
Инцидент произошел вечером 11 июля рядом с фан-зоной на Трафальгарской площади. По словам очевидцев, полицейских забрасывали стеклянными бутылками. Отмечается, что многие из болельщиков находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Видео: rt.com
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В Лондоне 19 полицейских пострадали при столкновениях с болельщиками
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