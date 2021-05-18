В Логойском районе смертельно травмирован пенсионер: следователи устанавливают обстоятельства

По данным следствия, днем 17 мая в одном из садовых товариществ Логойского района 68-летний мужчина самостоятельно ремонтировал крышу на своем дачном доме. При проведении работ он упал со строительных лесов высотой примерно два метра и был смертельно травмирован. Установлено, что погибший – минчанин. На дачном участке он проживал вместе со своей супругой.Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.По данному факту Логойским РОСК проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото Следственного комитета