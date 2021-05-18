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  2. В Логойском районе смертельно травмирован пенсионер: следователи устанавливают обстоятельства

В Логойском районе смертельно травмирован пенсионер: следователи устанавливают обстоятельства

В Логойском районе смертельные травмы получил 68-летний мужчина. Об этом сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале. 
По данным следствия, днем 17 мая  в одном из садовых товариществ Логойского района 68-летний мужчина самостоятельно ремонтировал крышу на своем дачном доме. При проведении работ он упал со строительных лесов высотой примерно два метра и был смертельно травмирован. Установлено, что погибший – минчанин. На дачном участке он проживал вместе со своей супругой. 

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту Логойским РОСК проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото Следственного комитета
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