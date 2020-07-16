В Логойском районе пенсионерка перепутала остановку и заблудилась в лесу – ее нашли поздно ночью

В милицию около полуночи в ночь на 16 июля обратилась жительница Минска, которая сообщила, что ей позвонила 72-летняя знакомая, которая сообщила, что заблудилась по дороге на свою дачу в садоводческом товариществе «Чаровница» Логойского района.





На поиски женщины были направлены сотрудники милиции и МЧС. Через несколько часов поисков пенсионерку нашли сидящей под деревом в лесу возле деревни Малые Бесяды, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Выяснилось, что около девяти вечера в среду женщина ехала на маршрутке из Минска на дачу. Она перепутала остановки и вышла возле деревни Малые а не Великие Бесяды. Пройдя через чужую деревню, она пошла пешком к своей даче, но заблудилась.

Пенсионерка в медицинской помощи не нуждалась, милиционеры на служебном автомобиле довезли ее до дачи.