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  2. В Логойском районе обнаружены останки не менее 170 человек – жертв гитлеровской оккупации

В Логойском районе обнаружены останки не менее 170 человек – жертв гитлеровской оккупации

В Генпрокуратуре сообщили о новых деталях расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.


– Следственная группа Генеральной прокуратуры продолжает изучать архивные документы и уголовные дела в отношении нацистских преступников и их пособников, опрашивает свидетелей тех страшных событий. Устанавливаются ранее неизвестные места массового уничтожения мирных жителей Беларуси. Специалисты собирают информацию и доказательственную базу в отношении нацистов и их пособников, которые избежали ответственности за убийства наших земляков, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство, – проинформировали в управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры .

Во время раскопок и осмотров в Логойском районе обнаружены и изъяты останки не менее 170 человек. Найдены пули, гильзы, фрагменты орудий преступления, личные вещи погибших. Проводятся медико-криминалистические и баллистические экспертизы. Перед экспертами поставлены вопросы об установлении пола и возраста погибших, давности захоронения, наличии телесных повреждений и возможности их образования от огнестрельного оружия.



По уголовному делу уже допрошено более 150 человек. Среди них – узники лагерей. Они рассказывали, что содержались в дощатых бараках, зимой многие умирали от переохлаждения и болезней. За малейшее нарушение режима, а зачастую и беспричинно к ним применялось насилие. От полученных травм люди умирали. При очень скудном питании работали по 12–14 часов.

Специалисты также изучают фото- и видеоматериалы, в которых фигурировали нацистские преступники и их пособники. На одном из видео немецкой кинохроники 1943–1944 годов запечатлена фашистская символика на улицах Минска. Все это тоже приобщено к материалам уголовного дела.


Свидетели сообщают о местах уничтожения фашистами мирных граждан и местах их захоронения, о которых не было известно ранее. Только в Брестской области установлено 23 места, где могут быть захоронены жители Беларуси, погибшие в годы оккупации.


В расследовании используются материалы Чрезвычайной государственной комиссии, созданной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года. Напомню, задачей комиссии было установление и расследование злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников и причиненного ими ущерба. Так вот, в актах комиссии содержатся допросы населения об обстоятельствах сожжения деревень, убийстве стариков, женщин, детей. Однако, как выяснилось сейчас, не все факты фашистских злодеяний вошли в материалы комиссии. Это подтверждается обнаружением новых мест захоронений.


Расследование уголовного дела продолжается, виновные будут установлены. 


Фото предоставлены Генпрокуратурой
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